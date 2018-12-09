Лапи геть від України: У Польщі зірвали концерт ансамблю російської армії

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У п’ятницю, 7 грудня два польські активісти в Бидґощі зірвали концерт Ансамблю пісні і танцю російської армії імені Алєксандрова. Як повідомляє портал oko.press, у виконанні російського хору прозвучала пісня «Священная война», після чого з’явилися козаки-акробати з шаблями.

Тоді на сцену вбігли два активісти, Рафал Сушек і Міхал Войцєщук, з вигуком: «Лапи геть від України». Вони тримали польський та український прапори і транспаранти: «Кремлівський рашизм – геть за Дон» і «Слава українцям, які борються за свободу вашу і нашу», інформує Польське радіо.

Вбігаючи на сцену, один з них перекинув російський прапор. Ніхто з близько ста хористів не реагував. За мить хтось із публіки покликав охоронців і вони зняли активістів зі сцени. На місце прибула поліція.