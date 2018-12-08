Чехія запобігла діяльності десятків російських і китайських шпигунів

Служба безпеки Чехії (BIS) повідомила, що запобігла діяльність десятків російських і китайських шпигунів, а також розкрила мережу однієї з російських спецслужб. Про це заявив глава BIS Міхала Коуделки, повідомляє сайт відомства.

За словами керівника спецслужби, за останні п'ять років його відомство запобігло та припинило діяльність десятків російських і китайських співробітників розвідки, або рекомендувавши не давати їм акредитацію, або виславши їх, використовуючи так званий "тихий метод".

"У нас був виключно успішний період співпраці з чеськими силами безпеки та іноземними партнерами", - констатував він.

Нагадаємо, Служба безпеки та інформації (BIS) Чехії заявила, що російські хакери причетні до кібератак на чеські Міноборони та Міністерство закордонних справ.

До цього BIS заявила, що спецслужби Росії намагаються за допомогою підставних осіб отримати доступ до державних замовлень стратегічного значення країни.