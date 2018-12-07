43 відсотки росіян стурбовані поглибленою ізоляцією Росії на міжнародній арені

Згідно з опитуванням «Левада – центру», 43 відсотки росіян висловили стурбованість поглибленою ізоляцією Росії на міжнародній арені. 79 відсотків респондентів вважають, що необхідно регулювати відносини з США та іншими західними країнами.

Російська політолог Лілія Шевцова написала у своєму блозі про будування стіни та копання ровів, які відділяють Росію від решти світу. «Росія замикається в собі, одночасно кусаючи сусідів», - такими словами Шевцова назвала політику Кремля.

Російська політолог звертає увагу, що такого типу дії прямо ведуть до повернення сталінських часів, коли влада контролювала всіх громадян, вважаючи, що кожен може діяти на шкоду держави. Політолог пояснює, що закрита в собі, ізольована на міжнародній арені Росія це «піддослідний кролик для Китаю», який знає, скільки сам може собі дозволити в протистоянні з Заходом.