ЄС та США закликають Росію звільнити українських моряків

Могеріні.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні у своєму виступі на форумі ОБСЄ в Мілані звернулася до Росії з закликом негайно звільнити українських моряків, узятих у полон 25 листопада. Із таким самим закликом виступили й США.

Тема українсько-російської напруги домінує на засіданні Ради міністрів ОБСЄ в Мілані. Участь у засіданні бере 57 міністрів закордонних справ Організації.

Голова дипломатії ЄС наголосила, що «анексія Криму Росією є нелегальною», так як «нелегальними є так звані вибори, які послаблюють зобов’язання прийняті в рамках Мінських домовленостей».

«Зараз нашим пріритетом є відновлення безпеки та гарантування територіальної цілісності України» - заявила Моґеріні.

У гострому тоні висловився також заступник держсекретаря США Вес Мітчелл, який звинуватив Росію в «зануренні Європи в найважчій гуманітарній кризі нинішнього покоління». Він заявив, що Сполучені Штати «продовжуватимуть застосовувати санкції, поки Росія не буде поважати Мінські угоди і не поверне Україні Крим», інформує Польське радіо.