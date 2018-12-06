США готуються відправити військовий корабель у Чорне море

США провели необхідну підготовку до відправлення військового корабля у Чорне море, що є результатом збільшення напруження в регіоні після захоплення Росією українських кораблів та затримання українських військових, передає телеканал CNN.

Американське військо попросило Державний департамент повідомити владу Туреччини про можливі плани відправлення військового корабля у Чорне море, - стверджує CNN з посиланням на трьох анонімних представників американської влади.

За словами високопоставлених чиновників, відправлення корабля – це відповідь на російські дії проти України у Керченській протоці.

Згідно з Конвенцією Монтре 1936 року, Сполучені Штати зобов’язані повідомити Туреччину про свої кораблі, котрі йдуть до проток Босфор і Дарданелл, що з’єднують Середземне з Чорним морем. У положеннях конвенції записано, що держави над Чорним морем мусять повідомити Туреччину щонайменше за 15 днів до проходу через протоку.