Хакери зламали базу даних Пентагону

Про це повідомляє The New York Times .

В результаті кібератаки викрадені дані про поїздки співробітників міністерства оборони США, як військовослужбовців, так і цивільних. За попередніми даними, в руки злочинців потрапила інформація про 30 тисяч співробітників Пентагону, зокрема, про їх кредитні карти. У міністерстві оборони США заявляють, що секретна інформація викрадена була. Втім, фахівці до цих пір вивчають деталі інциденту.

Відомо, що злом стався кілька місяців тому, проте дізналися про нього лише недавно, а довели до відома громадськості 4 жовтня.

Офіційні особи Пентагону стверджують, що хакери знайшли лазівку в особі якоїсь приватної компанії - підрядника Міноборони США. Зараз фахівці з цифрової безпеки працюють над удосконаленням захисту комп'ютерних мереж і баз даних військових.

Примітно, що про злом Пентагону стало відомо відразу після публікації урядової доповіді, в якому повідомляється, що військові уразливі для атак хакерів так само, як і особисті дані і номери соціального страхування американців.