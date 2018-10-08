У Болгарії зґвалтували та вбили журналістку, яка викривала махінації з коштами ЄС

Тіло 30-річної Вікторії виявив перехожий. У поліції поки не має підозрюваних у цій справі. Прокуратура розглядає усі можливі версії злочину, зокрема, і пов’язані з її професійною діяльністю та особистим життям, інформують Надзвичайні новини.

Жінка займалася розслідуванням корупційних схем за участі коштів Євросоюзу. Йдеться, зокрема, про фінансовані ЄС проекти будівництва об’єктів інфраструктури вартістю у сотні мільйонів болгарських левів, на яких заробляли кошти консалтингові фірми. Компанія GP Group була однією з таких фірм, і на прикладі її документації стало відомо, яким чином відбувається розкрадання грошей ЄС.

Згідно з розслідуванням, до махінацій можуть бути причетні люди з найвищого керівництва держави, включно з прем’єром Бойко Борисовим. У розслідуванні також фігурує ім’я голови болгарської "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.

Регіональний канал TVN, де працювала Марінова, був єдиний з болгарських телеканалів, який висвітлював цей скандал. У Болгарії ним також займався вебсайт журналістських розслідувань Bivol. У Румунії про розслідування повідомляв портал RISE

В ОБСЄ уже відреагували на жорстоке вбивство журналістки.

"Шокований вбивством журналістки-розслідувачки Вікторії Марінової у Болгарії. Негайно закликаю до повного розслідування. Причетні до цього мають понести відповідальність", – заявив представник ОБСЄ з питань свободи преси Арлем Дезір.

До слова, це вже третє вбивство журналіста на території ЄС за останній рік. У жовтні 2017 року на Мальті була вбита журналістка Дафна Галіція, а у лютому 2018 року в Словаччині загинув репортер Ян Кучак.