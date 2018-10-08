Китай підтвердив арешт президента Інтерполу

Китай підтвердив, що затримав президента Інтерполу Мена Хунвея, який поїхав в КНР в кінці вересня і зник.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"Китай в неділю підтвердив затримання президента Інтерполу Мена Хунвея, який також є заступником міністра з питань громадської безпеки Китаю, за підозрою в порушенні закону", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел видання, Хунвея затримали і відвезли на допит, як тільки його літак приземлився в Китаї.

Як повідомлялося, глава Інтерполу зник минулого тижня. Його дружина і діти, з якими він живе в Ліоні, не змогли зв'язатися з ним після того, як 29 вересня він відправився на батьківщину в Китай.

Влада Китаю підозрює президента Інтерполу, громадянина цієї країни Мен Хунвея в корупції. Про це повідомила в суботу газета Le Parisien, посилаючись на "дані, що збігаються, отримані з цілого ряду джерел", передає УНН з посиланням на відповідну публікацію.

Газета висуває припущення, що, можливо, в провину Мен Хунвея буде поставлено "незаконне сприяння в отриманні контрактів на послуги однієї з компаній, що діють в сфері боротьби проти кіберзлочинності". У той же час газета відзначає, що "цілий ряд надійних джерел у Франції задається питанням, чи не йдеться про відсторонення від влади Мен Хунвея (обраного президентом Інтерполу в кінці 2016 року) під приводом проведення кампанії по боротьбі з корупцією в Китаї".

Інтерпол звернувся до Китаю за роз'ясненнями щодо зникнення свого глави, інформує Телеграф.