Біля берегів Греції затримали судно під українським прапором з 65 мігрантами

Біля берегів Західної Греції перехопили судно з українським прапором, на борту якого знаходилося 65 мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьку газету Ekathimerini.

У повідомленні сказано, що у вівторок вранці грецький патрульний катер у регіоні Като Василиських західної Греції перехопив судно з 65-ю мігрантами на борту.

За звинуваченням у контрабанді людей було заарештовано трьох іноземних громадян 32, 30 і 37 років.

Крім цього, були затримані ще двоє підозрюваних - 36-річний грек і 37-річний іноземець, які були водіями вантажівки, що чекали мігрантів з морського судна.

Нагадаємо, мера італійського міста заарештували за сприяння нелегальній міграції. Затриманого звинувачують у сприяння нелегальній міграції, а також у порушеннях при розподілі контрактів на переробку сміття.