Індонезія: Число жертв від землетрусу перевалило далеко за тисячу
Жертв від землетрусу може бути значно більше.
Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 1,2 тисячі осіб, інформує The Straits Times .
Раніше повідомлялося, що кількість жертв зросла до 832.
Відзначається, що число загиблих може значно зрости, коли рятувальники дістануться до заблокованого в даний час населеного пункту Дунган, який розташовувався близько до епіцентру землетрусу.
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