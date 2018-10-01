Індонезія: Число жертв від землетрусу перевалило далеко за тисячу

Жертв від землетрусу може бути значно більше.

Джерело: Відомості

Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 1,2 тисячі осіб, інформує The Straits Times .

Раніше повідомлялося, що кількість жертв зросла до 832.

Відзначається, що число загиблих може значно зрости, коли рятувальники дістануться до заблокованого в даний час населеного пункту Дунган, який розташовувався близько до епіцентру землетрусу.

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