Іран з повітря обстріляв східний берег Євфрату в Сирії

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Іранські військові завдали авіаудари на східному березі Євфрату в Сирії, повідомляє телеканал Press TV.

Відзначається, що удари були завдані по організаторам теракту на військовому параді в Ахвазе і підконтрольним їм об'єктах.

За даними ЗМІ, удар був нанесений повітряно-космічної дивізією Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), в результаті ліквідовано велику кількість терористів, також є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що іранська влада затримала 22 особи, підозрювані у причетності до організації теракту в Ахвазе.

Нагадаємо, вранці в суботу, 22 вересня, в місті Ахваз на південному заході Ірану відбулася терористична атака на учасників військового параду. Загинули 24 людини, більше 50 постраждали.