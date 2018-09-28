Влада Туреччини оголосила полювання на ворогів Ердогана за межами держави

Влада Туреччини оголосила полювання на ворогів президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана за межами держави, в тому числі на території США, розповідає американський телеканал NBC News.

Зокрема, мова йде про ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який ховається в США. Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що турецька національна розвідка почне зарубіжні «операції» проти прихильників Фетхуллаха Ґюлена - проповідника, який живе в еміграції в американському штаті Пенсільванія.

Туреччина вважає, що Ґюлен намагався організувати державний переворот в липні 2016 року. Крім цього, за межами турецької республіки діє міжнародний рух послідовників Ґюлена, який у Туреччині відомий як FETO (Fethullah Terror Group) і визнано терористичним. Саме на зарубіжні підрозділи даної організації буде спрямована увага турецької розвідки, зазначає американський телеканал.

«Вони відчують, що Туреччина дихає їм у потилицю», - передає NBCслова прес-секретаря Ердогана під час зустрічі з журналістами в Анкарі.

Туреччина не раз намагалася домогтися від Білого дому екстрадиції Ґюлена, проте в Вашингтоні ці вимоги були проігноровані, нагадує NBC News.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині побудують більше в'язниць після невдалої спроби державного перевороту в 2016 році .