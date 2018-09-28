Влада Туреччини оголосила полювання на ворогів Ердогана за межами держави
Турецька національна розвідка почне зарубіжні «операції» проти прихильників Фетхуллаха Ґюлена.
Влада Туреччини оголосила полювання на ворогів президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана за межами держави, в тому числі на території США, розповідає американський телеканал NBC News.
Зокрема, мова йде про ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який ховається в США. Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що турецька національна розвідка почне зарубіжні «операції» проти прихильників Фетхуллаха Ґюлена - проповідника, який живе в еміграції в американському штаті Пенсільванія.
Туреччина вважає, що Ґюлен намагався організувати державний переворот в липні 2016 року. Крім цього, за межами турецької республіки діє міжнародний рух послідовників Ґюлена, який у Туреччині відомий як FETO (Fethullah Terror Group) і визнано терористичним. Саме на зарубіжні підрозділи даної організації буде спрямована увага турецької розвідки, зазначає американський телеканал.
«Вони відчують, що Туреччина дихає їм у потилицю», - передає NBCслова прес-секретаря Ердогана під час зустрічі з журналістами в Анкарі.
Туреччина не раз намагалася домогтися від Білого дому екстрадиції Ґюлена, проте в Вашингтоні ці вимоги були проігноровані, нагадує NBC News.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині побудують більше в'язниць після невдалої спроби державного перевороту в 2016 році .