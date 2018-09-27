За Русланом Бошировим, підозрюваним в отруєнні Скрипаля, ховається полковник ГРУ Анатолій Чепіга

Bellingcat та її дослідницький партнер The Insider - Russia визначили тотожність одного з підозрюваних у отруєнні Сергія та Юлії Скріпалів та вбивство громадянки Британії Dawn Sturgess.

У розслідуванні Bellingcat та Insider дійшли висновку, що двоє підозрюваних, які подорожують на міжнародному рівні та з'являються на російському телебаченні під псевдонімами "Руслан Боширов" та "Олександр Петров", насправді є таємними офіцерами російської військової розвідки, широко відомої як ГРУ.

Bellingcat зміг підтвердити фактичну особу одного з двох офіцерів. Підозрюваний, який використовує ідентифікацію обкладинки "Руслана Боширова", насправді є полковником Анатолієм Чепігою, високо поставленим офіцером ГРУ, нагородженим найвищою державною нагородою Росії Героєм Російської Федерації. За власною ідентифікацією Bellingcat з декілька джерел, які знайомі з особою та / або розслідування, підтвердили особу підозрюваного.

Цей висновок усуває будь-який сумнів в тому, що двома підозрюваними у отруєннях Новичком були фактично російські офіцери, які працюють під контролем урядової місії.

Хоча цивільне населення в Росії, як правило, може володіти кількома паспортами, жоден цивільний чи навіть службовець служби розвідки в особистій поїздці не може перетинати державний кордон під фальшивою ідентичністю. Виявлення також висвітлює масштаби зусиль - і ризик суспільної дипломатії - Росія взяла за собою захист ідентичності офіцерів. Президент Путін публічно підтвердив, що "Боширов" і "Петров" є цивільними. Як встановлено практикою, нагороди Героя Російської Федерації особисто видають російський президент, дуже ймовірно, що Володимир Путін був би знайомий з особистістю полковника Чепіги.

Хто полковник Чепіга?

Анатолій Володимирович Чепіга народився 5 квітня 1979 року в далекому сході села Миколаївка Амурської області, населення 300 осіб, біля кордону Росії та Китаю. У віці 18 років він вступив до військової школи всього за 40 кілометрів від свого будинку, Далекосхідного військового командного училища в Благовєщенську, одного з російських елітних навчальних майданчиків для морських коммандосів та офіцерів спецназу .

Анатолій Чепіга закінчив академію на відмінно в 2001 році. Після цього він був призначений на службу в 14-й бригаді Спецназу у найвіддаленішому східному місті Хабаровську, одному з елітних підрозділів Спецназу під командуванням ГРУ. Підрозділ Чепіги ( 74854, раніше 20662) зіграв ключову роль у Другій Чеченській війні, а також спостерігався поблизу українського кордону наприкінці 2014 року.

Під час його призначення на 14-ту бригаду Спецназу полковник Чепіга був в Чечні тричі. Специфічні операції, в яких він був задіяний, невідомі; проте, веб-сайт далекосхідної філії державної воєнної організації, повідомив, що той отримав понад 20 військових нагород під час служби.

У якийсь момент між 2003 р. (минулого року ми його визначили на 14-й бригаді Спецназу в Хабаровську), а в 2010 р. (рік, коли він отримав свій перший таємний паспорт), Анатолію Чепігу було присвоєно його альтер-его «Руслан Боширов» і було переселено до Москви Враховуючи його нинішній чин полковника, функціонує як таємний офіцер ГРУ, можна стверджувати, що протягом цього періоду він закінчив Військову дипломатичну академію , також відомий як "Консерваторія ГРУ" у Москві.

У грудні 2014 року полковник Чепіга був нагороджений найвищою державною нагородою Росії, Герой Російської Федерації. Цю нагороду особисто вручає Президент Росії "як визнання служби державі та людям Росії, що стосуються героїчного вчинку".

Більшість нагород виносяться на державні церемонії та супроводжуються президентським указом, таким як нагорода в 2016 році російським офіцерам, які боролися в Сирії. Інші укази президента - коли основний акт героїзму підпорядковується державній таємниці - зберігаються в таємниці. Це справа з нагородою полковника Чепіги. У той час як не існує публічного указу - або посилання на нього на веб-сайті Кремля - ​​державний веб-сайт волонтерів визначає, що він отримав нагороду "у грудні 2014 року ... для проведення місії з підтримання миру".

Дійсно, на сайті його військової школи оголошується той факт, що полковник Чепіга нагороджений нагородою Героя Росії. Хоча більшість інших одержувачів нагороди детально описують акти, що привели до визнання, останні два отримувачі - Анатолій Чепіга та Олександр Попов одержали лише короткий вислів: "за указом від російського президента". Це також означає, що місія, яку він - або вони - отримали за таємницю.

Фраза та терміни нагородження дають значні підказки про те, де була місія полковника Чепіги. У 2014 році в Чечні не було військової діяльності. Росія поки що не вводила військові сили в Сирії. Єдиним регіоном, в якому Росія проводила активні військові операції під час секретності в той час, була Східна Україна, яка є найбільш ймовірним театром його місії, як це передбачалося таємницею його нагороди.