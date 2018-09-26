Макрон заявив про своє бажання переглянути формат Великої сімки
Президент Франції не проти залучити до Великої сімки інші країни.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про своє бажання переглянути формат Великої сімки і залучити в клуб інші країни.
Про це французький глава повідомив під час виступу на 73-й сесії Генасамблеї ООН, передає BFMTV.
Так, в 2019 році Франція головуватиме в клубі G7, в зв'язку з чим Макрон назвав пріоритетом Великої сімки "боротьбу з нерівністю".
А щодо залучення в організацію інших країн президент не уточнив, які саме держави має на увазі.
Відзначимо, зараз до складу G7 входять Великобританія, США, Японія, Канада, Італія, Франція і Німеччина. До 2014 року туди входила Росія, тоді організація називалася G8. РФ виключили з групи країн G8 після окупації українського Криму в 2014 році.