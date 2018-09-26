Президент Франції Еммануель Макрон заявив про своє бажання переглянути формат Великої сімки і залучити в клуб інші країни.

Про це французький глава повідомив під час виступу на 73-й сесії Генасамблеї ООН, передає BFMTV.

Так, в 2019 році Франція головуватиме в клубі G7, в зв'язку з чим Макрон назвав пріоритетом Великої сімки "боротьбу з нерівністю".

А щодо залучення в організацію інших країн президент не уточнив, які саме держави має на увазі.

Відзначимо, зараз до складу G7 входять Великобританія, США, Японія, Канада, Італія, Франція і Німеччина. До 2014 року туди входила Росія, тоді організація називалася G8. РФ виключили з групи країн G8 після окупації українського Криму в 2014 році.