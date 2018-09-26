Джеймс Меттіс: Ядерна загроза йде від Росії, Китаю і КНДР

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Джеймс Меттіс заявив, що ядерна загроза йде від Росії, Китаю і КНДР. Про це він заявив, виступаючи у Військовому інституті Вірджинії, йдеться в повідомленні прес-служби Пентагону.

Меттіс сказав, що питання про ядерну загрозу часто обговорюється і про нього багато говорять.

"Це реальна загроза, і ми з нею стикаємося. Ядерну війну не можна виграти, тому її ніколи не можна вести", - зазначив він.

Меттіс додав, що саме це стримує сторони конфліктів від застосування ядерної зброї.

За його словами, хто використовує її, той зіткнеться з "найгіршими наслідками".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ядерної загрози з боку Північної Кореї (КНДР) більше немає.

Також Трамп подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за те, що світ зробив великий крок назад від потенційної ядерної катастрофи.