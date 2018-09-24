Угорщина пригрозила вислати українського консула, якщо Україна вишле угорського

Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що якщо Україна вишле угорського консула в Береговому, то у відповідь Будапешт вишле українського дипломата того ж рангу. Про це Сійярто сказав перед вильотом в Нью-Йорк, де він візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН, повідомляє видання Origo.

Міністр зазначив, що якщо Київ піде на висилку угорського консула після скандалу з видачею паспортів у Береговому, то Будапешт буде змушений зробити пропорційну відповідь. Він також вважає, що останнім часом перед виборами в Україні посилилися антиугорські настрої. За його словами, своїми діями Україна порушує "основні правила дипломатії".

Міністр закордонних справ Угорщини підтвердив, що в Нью-Йорку у нього запланована зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилось відео, на якому ряд українських громадян отримують угорські паспорти і приносять присягу на вірність Угорщині в консульстві в Береговому. Процедура супроводжувалася порадою угорського дипломата не повідомляти владі про отримання нових документів.