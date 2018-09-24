Німеччина не бачить сенсу у постачанні газу зі США

Голова федерального об'єднання німецької промисловості Дітер Кемпф заявив, що Німеччина не має наміру поступатися перед тиском США, які закликають відмовитися від газопроводу "Північний потік-2" для того, щоб закуповувати американський скраплений газ. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Кемпфа, економіка виступає за другий канал постачання газу для надійності.

Він розкритикував "втручання третіх країн енергопостачання" країни. Кемпф вважає, що сама держава має вирішувати необхідність наявності другого джерела.

Також він додав, що низька ціна скрапленого газу США "нічого не означає", так як його ще необхідно доставити через Атлантику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін пообіцяв Меркель профінансувати "Північний потік-2" у разі санкцій США. "Північний потік-2" можливо побудують за рахунок Росії, якщо Вашингтон піде на введення санкцій проти учасників консорціуму, які задіяні в реалізації проекту.