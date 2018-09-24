Нові штрафні санкції США щодо товарів з Китаю вступили в силу

Нові штрафні санкції Сполучених Штатів щодо товарів з Китаю, оголошені раніше президентом США Дональдом Трампом, в ніч на понеділок, 24 вересня, вступили в силу. З введенням зборів в розмірі 10 відсотків на загальну суму 200 млрд доларів американські штрафні мита діють відносно приблизно половини імпорту США з КНР. 10-відсоткові мита будуть діяти до кінця поточного року, а з 1 січня 2019 року їх розмір зросте до 25 відсотків, інформує dw.

Незадовго до вступу нових заходів в силу держсекретар США Майк Помпео висловив упевненість в перемозі Вашингтона в торговому конфлікті з Пекіном . "Ми переможемо", - заявив Помпео 23 вересня в ефірі телеканалу Fox News. На його думку, китайському керівництву доведеться в підсумку відмовитися від практики незаконного привласнення інтелектуальної власності.

Про введення нового пакету мит на китайські товари Трамп оголосив 18 вересня, вказавши, що Пекін проводить недобросовісну політику в області технологій та інтелектуальної власності, примушуючи американські компанії продавати технології китайським конкурентам. Це створює загрозу довгостроковому здоров'ю і процвітанню американської економіки, заявив Трамп.

Уряд в Пекіні в той же день заявив про введення відповідних мит на суму 60 млрд доларів. З початку липня дві найбільші в світі економіки вже ввели мита один проти одного на загальну суму 100 млрд доларів. США звинувачують Китай в протекціонізмі, несправедливих субсидії і розкраданні технологій. Китай заперечує це.