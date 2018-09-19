Польща і США збільшать співпрацю в оборонній сфері та енергетиці

Декларацію про стратегічне партнерство Польщі та США підписано на закінчення розмов польського й американського президентів у Білому домі. 18 вересня очільник Польщі Анджей Дуда вперше був з офіційним візитом у президента США.

У підписаному при цій нагоді документі Сполучені Штати і Польща зобов’язалися збільшити співробітництво в оборонній галузі. Йдеться про більшу кількість спільних військових тренувань та вишколів, а також про надання польській армії нової американської технології. В документі не говориться про «постійні американські бази в Польщі», але обидві країни мають «розглянути можливість збільшення військової присутності США». Політики також взяли на себе зобов’язання поглиблювати співпрацю спецслужб обох країн, інформує Польське радіо.

Згідно з документом, Вашингтон і Варшава посилять також співпрацю в енергетичній сфері. Це стосується передусім необхідності забезпечити Польщу різноманітними джерелами енергії. Від минулого року США продають Польщі зріджений газ, а американські політики переконують, що кількість цієї сировини могла б зрости. Обидві країни планують спільно протидіяти проектам, які – мовиться в декларації – «ставлять під загрозу нашу безпеку». Мається на увазі газопровід Nord Stream 2, який споруджує російська сторона.

У підписаній на зустрічі президентів декларації стверджено, що до найбільших загроз безпеки зараз належить агресивна поведінка Росії, тероризм, організована контрабанда мігрантів та напруженість на Близькому Сході.

У документі також написано, що Польща і США будуть підтримувати чесну торгівлю, а торгові суперечки вирішуватимуть ефективно й узгоджено. Обидві країни також мають сприяти інноваційним проектам.