Сенат США схвалив у бюджеті на 2019 рік 250 млн. доларів безпекової допомоги Україні

Сенат США схвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік, у якому передбачено збільшення безпекової допомоги Україні до 250 млн. дол, - повідомляє Посольство України в США.

Сенат США схвалив раніше узгоджений з Палатою представників проект “Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік”, який передбачає 250 млн. дол. для безпекової допомоги Україні. Даний кошторис на 50 млн. дол. перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави.

Як, зокрема, зазначається у законопроекті, 250 млн. дол. виділяються, у тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь та логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь чи військових товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил України.

Для набуття чинності узгоджений проект “Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік” має бути ще проголосований Палатою представників, після чого він буде переданий на підпис Президентові США.