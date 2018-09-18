Кількість жертв тропічного шторму «Флоренс» зросла до 32 осіб

Deutsche Welle

Число жертв тропічного шторму «Флоренс», що обрушився на східне узбережжя Сполучених Штатів в п'ятницю, 14 вересня, зросла до 32. Про це повідомляє CBS News.

Раніше повідомлялося про 24 загиблих . Крім того, понад півмільйона будинків в Північній і Південній Кароліні досі залишаються без електрики.

Понад 27 тисяч жителів Північної і Південної Кароліни зараз розміщені в тимчасових притулках.

«Флоренс» поступово втрачає силу, проте найбільшу проблему на даний час представляють зливи. Так, в Морхед і Ньюпорті вже випало 23,75 дюймів опадів (60,3 см), в той час як рекорд в штаті Північна Кароліна - 24,06 дюймів (61,1 см).