Тайфун на Філіппінах забрав життя понад 60 людей

Число загиблих в результаті руйнівного тайфуну "Мангхут" на Філіппінах зросла до 65 осіб. Місцева влада в понеділок, 17 вересня, скоригували дані про жертви в сторону підвищення після виявлення великої кількості трупів в населеному пункті Ітогон, постраждалому від сильного зсуву.

За словами представника поліції, ще 43 людини вважаються зниклими без вісти. Понад 155 тисяч людей залишаються в притулках.

Тайфун "Мангхут" пронісся над Філіппінами 16 вересня і пішов в сторону континентальної частини Китаю. У китайській провінції Гуандун загинули не менше чотирьох осіб, понад три мільйони були заздалегідь евакуйовані в безпечні райони.

"Мангхут" залишив сліди руйнування також в Гонконзі, де постраждали більше 300 осіб. Школи в місті залишаються закритими, громадський транспорт працює зі значними перебоями, інформує dw.