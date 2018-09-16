Північну Корея поставляє зброю воюючим країнам

За інформацією видання The Wall Street Journal, Північна Корея продавала озброєння Сирії, Ємену, Лівії та іншим країнам. Крім того, фахівці зафіксували зростання поставок пального в КНДР на судах Росії і Китаю, а також випадки транспортування вугілля в Китай.

«Ці порушення знижують ефективність останніх санкцій ООН, КНДР нехтує обмеженнями на імпорт нафтопродуктів і забороною на поставки вугілля, введеними в 2017 році», - сказано в публікації. Фінансові санкції дотримуються найгірше, і агенти Північної Кореї оперують «практично безкарно» як мінімум в п'яти державах, говорять автори доповіді.

У четвер, 13 вересня, офіційний представник постпредства США при ООН Джон Дегор заявив, що Вашингтон скликає позачергове засідання Радбезу по КНДР.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Рада безпеки ООН посилила санкції проти Північної Кореї після проведеного там випробування балістичної ракети КНДР. Резолюція передбачає обмеження на поставки сирої нафти і продуктів переробки, а також промислового обладнання, важкої техніки і транспортних засобів. Всі країни зобов'язалися вислати північнокорейських трудових мігрантів протягом 24 місяців.