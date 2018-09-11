Північна та Південна Кореї хочуть спільного залізничного сполучення
Третій міжкорейський саміт пройде з 18 по 20 вересня в КНДР.
У КНДР заявили про бажання об'єднати залізниці з Південною Кореєю
Заступник міністра залізниць КНДР Кім Юн Хек заявив, що Пхеньян має намір домовитися з Сеулом про об'єднання залізниць. Про це повідомляє РІА «Новости» .
«В даний час ми націлені на з'єднання залізниць Північної і Південної Кореї, це є принципово важливим проектом і необхідно надати максимально можливі умови для того, щоб цей проект був в кінцевому підсумку реалізований», - сказав він.
Раніше повідомлялося, що третій міжкорейський саміт пройде з 18 по 20 вересня в КНДР.