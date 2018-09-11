Країни ЄС та США готові нанести серйозний удар Сирії в разі застосування хімзброї

США, Великобританія і Франція домовилися про "набагато сильнішу відповідь", ніж раніше, якщо уряд Сирії застосує хімічну зброю.

Про це розповів радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, інформує Reuters.

"Ми останнім часом намагалися передати повідомлення, що якщо буде третє застосування хімічної зброї, відповідь буде набагато сильнішою", - сказав він.

"Я можу сказати, що ми консультувалися з англійцями і французами, які приєдналися до нас, коли ми наносили другий удар, і вони також згодні з тим, що ще одне використання хімічної зброї призведе до набагато сильнішої відповіді", - уточнив Болтон.

В останні дні чиновники США заявили, що у них є докази того, що сирійські урядові війська готують хімічну зброю перед запланованим нападом на контрольований повстанцями Ідліб в північно-західній частині країни.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ударів по Сирії у відповідь на хімічну атаку в місті Дума, в проведенні якої Захід звинувачує сирійських військових.