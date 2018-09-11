Копали вугілля, а накопали золота на мільйони доларів

BBC News

В Західній Австралії шахтарі виявили два величезні камені з рясними вкрапленнями золотої породи. Про це повідомляє BBC.

"В самому великому, він важить 95 кілограмів, міститься близько 2400 унцій золота (це більше 70 кг)", - йдеться в повідомленні.

Золотодобувачі оцінили більший з каменів приблизно в 3 млн доларів, а другий самородок вагою 63 кілограми (в ньому 1600 унцій золота) - 1,9 млн доларів.

Основний склад каменів - кварцова порода.