Російські чиновники і політики купують угорські посвідки на проживання

Багато російських політиків та чиновників придбало собі та своїм рідним угорські посвідки постійного проживання. За словами видання «Нова газета», на яку посилається Польське радіо, так звану золоту візу можна було отримати за інвестування в угорські облігації 300 тисяч євро та оплату адміністративних витрат у розмірі 60 тисяч євро. У переліку російського видання є найближчі родичі голови Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сєрґєя Наришкіна.

За інформацією «Новая газета», це син Сєрґєя Наришкіна, його невістка і внуки. Саме вони є в угорських переліках осіб, котрі отримали дозволи на постійне проживання.

«Співпадають також дати народження та інші дані», - стверджує російське видання і називає також власниками «злотих віз» депутатів від Комуністичної та керівної партії «Єдіная Россія», колишніх та нинішніх членів керівництва державних компаній, а також російських агентств.

«Новая газета» нагадує, що продаж дозволів на постійне перебування критикує Європейський Союз, але частина європейських країн надалі використовує таку практику. Це, зокрема, Кіпр, Угорщина, Греція, Іспанія, Латвія та Мальта. Частина росіян, котрі мають паспорти європейських країн, визнає, що не йдеться тільки про безвізову подорож світом, але такий документ для них є «останнім рятувальним колом» та «квитком на свободу».