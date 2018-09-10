Влада Сирії дозволила військовим застосовувати хімзброю

Президент Сирії Башар Асад дав дозвіл на застосування урядовими військами хлору в ході операції по "звільненню від терористів" провінції Ідліб. Про це повідомляє The Wall Street Journal , посилаючись на власні джерела.

Так, у виданні заявили, що інформація про те, що Асад дозволив застосовувати хімзброю в наступальних операціях, надійшла від розвідки США.

"Пентагон розробляє військові варіанти, однак Трамп поки не прийняв рішення, які дії викличуть військову відповідь, а також чи будуть удари США націлені на російські або іранські збройні сили, що допомагають Асаду в Сирії", - передає видання.

Також зазначається, що міжнародні зусилля, які були спрямовані на зупинку РФ, Ірану і Сирії від наступу на Ідліб не принесли результату.

Авіація РФ і Сирії відновила удари в той час, коли тисячі цивільних так і не встигли евакуюватися з даної території.