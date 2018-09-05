У Британії назвали імена отруйників Скрипалів

Британські прокурори звинуватили двох російських чоловіків у отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері. Про це повідомляє AP.

У прокуратурі заявляють, що Олександра Петрова та Руслана Босірова заочно звинувачують у змові вбивства Скрипалів з використанням речовини "Новичок".

Прокурор Сью Хеммін в середу заявив, що Великобританія не просить Москву видати чоловіків, оскільки російське законодавство забороняє видачу громадян країни. Поліція розповідає, що чоловіки, приблизно 40 років, 4 березня прилетіли з Москви до Лондона на російські паспорти за два дні до того, як Скріпалів отруїли.

"Є достатньо підстав для того, щоб пред'явити звинувачення російським громадянам Олександру Петрову і Руслану Бошірову, в тому числі в змові з метою вбивства в Солсбері за допомогою отруйного газу", - цитує документ The Telegraph.

Сліди отруйної речовини класу "Новічок" знайдено в готельному номері, де зупинялися Петров і Бошіров.