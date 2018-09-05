ЄС продовжив санкції проти 150 росіян та близько 50 компаній

"Вітаю новину з Брюсселя про логічне рішення послів ЄС продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії щодо більше 150 осіб та близько 50 компаній за агресію проти України", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, індивідуальні санкції Євросоюзу вперше були запроваджені 17 березня 2014 року та постійно подовжувались на півроку. Зараз вони є чинними до 15 вересня 2018 року.

Додамо, що 31 серпня 2018 року Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія підтримали продовження Європейським союзом санкцій проти Росії до 31 січня 2019 року. Дані країни забезпечать відповідність національної політики рішенням Ради ЄС.

Раніше, 5 липня, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії до 31 січня 2019 року.