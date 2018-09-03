Тіло мертвої блогерши-моделі виявлено на яхті мільярдера

Фото: @sineadmcnamara

20-річна модель і Іnstagram-блогер Сінед Макнамара (Sinead McNamara) загинула під час морської подорожі на яхті, що належить мексиканському мільярдерові Альберто Байлерсу (Alberto Bailleres). Причини загибелі дівчини поки невідомі, повідомляє The Independent.

Макнамара була виявлена ​​в критичному стані під час зупинки яхти на грецькому острові Кефалонія. У місцевій лікарні медики зафіксували її смерть.

Повідомляється, що модель вважалася членом екіпажу яхти 87-річного Байлерса. Відомо, що мільярдер і його сім'я залишили яхту за кілька днів до інциденту: на борту залишився тільки персонал.

Місцева поліція поки не розголошує попередні причини загибелі моделі. Співробітники очікують результати розтину тіла.

Сінед Макнамара була моделлю і Instagram-блогером. Її профіль налічує понад 22 тисячі передплатників. Остання опублікована фотографія зображує пейзажі острова Кефалонія.

На початку 2018 року стало відомо про загибель трьох популярних YouTube-блогерів. Райкер Гембл (Ryker Gamble), Олексій Лях (Alexey Lyakh) і Меган Скрепер (Megan Scraper) прогулювалися на вершині водоспаду і зірвалися з 30-метрової висоти.