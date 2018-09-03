Лавров сказав, що може врегулювати конфлікт на Донбасі

Виконання пунктів прописаних в Мінських домовленостях є єдиним способом врегулювати збройне протистояння на сході України. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише Інтерфакс-Україна .

Глава російського МЗС зазначив, що Москва готова йти на компроміс в "будь-якому конфлікті", де РФ задіяна в якості сторони, яка займається його врегулюванням.

"Ми готові до компромісів у будь-якому конфлікті, в будь-якій кризі, де Російська Федерація так чи інакше бере участь в зусиллях по його врегулюванню - будь-то Сирія ... або будь-то українське врегулювання, де ми зіграли вирішальну роль у виробленні мінських домовленостей, які залишаються єдиним шляхом подолання кризи на сході України, і ми готові цьому всіляко сприяти", - вказав він.

При цьому Лавров підкреслив, що врегулювання конфлікту на Донбасі залежить не тільки від Росії.

Як повідомляв NEWSONE раніше, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вбивство голови "ДНР" Олександра Захарченка не сприяє формуванню умов для виходу хоча б на перспективи початку реалізації Мінських домовленостей.