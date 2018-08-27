Нові антиросійські санкції США вступили в силу

Держдеп перестане видавати ліцензії на експорт до Росії зброї і продукції подвійного призначення, за винятком експорту в космічній галузі та в сфері цивільної авіації. Також припиняється будь-яка американська допомога Росії, крім термінової гуманітарної допомоги, продуктів харчування та інших сільськогосподарських продуктів.

Москва також позбавляється «будь-яких кредитів, кредитних гарантій і іншої фінансової підтримки» з боку американської установи.

Влада США анонсували 8 серпня нову хвилю економічних обмежень, які торкнуться експорту електроніки та ряду компонентів і технологій нафтогазової галузі. Ініціатори відповідного законопроекту звинувачують Москву в причетності до інциденту з застосуванням хімічної зброї в британському Солсбері.