Джон Маккейн називав Путіна убивцею

Сенатор Джон Маккейн заявив , що Росія є більш небезпечною для світового порядку, ніж так звана, Ісламська держава. У гострій промови на Мюнхенській конференції з безпеки він зазначив , що диктатор Володимир Путін хоче «запалити біженець конфлікту і використовувати його в якості зброї , щоб розділити трансатлантичний альянс, і тим самим підірвати європейський проект» .

"Володимир Путін - бандит, вбивця та агент КДБ. Він вбив Бориса Нємцова. Роздирає Україну на шматки. Російські літаки за його командуванням бомбардують Алеппо. Давайте називати Володимира Путіна так, яким він є дійсно ",- стверджував він.

Обговорюючи зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з президентом США Дональдом Трампом, політик назвав російський дипломат прислужниками кілера.

Джон Маккейн прогнозував, що подальші спроби полегшити конфлікти з Росією будуть означати лише більші проблеми.

Джон Маккейн нагадав, що кульмінацією попередньої спроби повернення до Росії, прийнятої адміністрацією Барака Обами, стало вторгнення в Україну та втручання на Близькому Сході.

Сенатор також підкреслив , що не слід вірити словам президента Росії, тому що «він є колишнім агентом КДБ, який втягнув країну в свою тиранію».

Під час переобрання Путіна, сенатор Джон Маккейн піддав критиці президента США Дональда Трампа, який привітав Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах.

На своєму веб-сайті Маккейн зазначив, що, поздоровляючи Путіна, Трамп "образив кожного громадянина Росії, якого було позбавлено права голосу на вільних і справедливих виборах".

"Американський президент не може бути вільним світовим лідером, вітаючи диктаторів з перемогою на фіктивних виборах. Президент Буш привітав Володимира Путіна, образивши кожного громадянина Росії, якого було позбавлено права голосу на вільних і справедливих виборах ", - писав Маккейн.

Сенатор також нагадав про долю численних російських патріотів, які ризикують своїм життям та свободою, протестуючи режиму Путіна.

Джерело: Jagiellonia.org