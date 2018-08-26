Помер американський сенатор Джон Маккейн

Американський сенатор Джон Маккейн, у якого діагностували пухлину мозку, помер в суботу, 25 серпня, у віці 81 року. Про це повідомляє CNN .

"Джон Маккейн помер у віці 81 року", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині Маккейна.

"Мої найглибші співчуття родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!", - написав Трамп в Twitter-акаунті.

Нагадаємо, сенатор Джон Маккейн був бойовим льотчиком, брав участь у війні у В'єтнамі.

У листопаді 1986 року Маккейна обрали сенатором США від штату Арізона. Далі з 1987 року Маккейн працював в комітетах Сенату у справах збройних сил.

На початку 1990-х років Маккейн, спільно з іншим ветераном в'єтнамської війни, сенатором Джоном Керрі, займався проблемою американських військовослужбовців, зниклих без вісти у В'єтнамі.

Крім того, у 2000 році Маккейн брав участь у президентських праймеріз від Республіканської партії. Після цього, а саме 28 лютого 2007 року Маккейн знову оголосив про початок своєї президентської виборчої кампанії 2008 року, ставши одним з найбільш відомих американським виборцям кандидатів.

Маккейн виступав з жорсткою критикою щодо Росії. Законодавець не раз закликав ввести нові антиросійські санкції.

Медики в липні 2017 року діагностували у сенатора агресивну гліобластому. Хірурги провели складну операцію на мозку, незабаром після цього він яскраво виступив в сенаті з приводу скасування системи медичного страхування Obamacare.