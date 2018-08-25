Трамп завадив Помпео їхати в Північну Корею

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Президент США Дональд Трамп попросив держсекретаря Майка Помпео відмовитися від візиту в КНДР, який був запланований на наступний тиждень. Про це американський лідер розповів у себе в Twitter.

«Я попросив держсекретаря Майка Помпео не їхати в Північну Корею, бо не бачу істотного прогресу по денуклеаризації Корейського півострова», - написав Трамп.

За його словами, Помпео розглядає можливість візиту в КНДР в найближчому майбутньому, після того, як торгові відносини США і Китаю будуть врегульовані. «У той же час хотів би висловити повагу і шану північнокорейському лідеру Кім Чен Ину», - додав американський лідер.

Переговори з денуклеаризації Корейського півострова між КНДР і держсекретарем США Майком Помпео пройшли на початку липня в Пхеньяні. Помпео позитивно охарактеризував зустріч, проте пізніше МЗС КНДР випустив різку заяву, в якій назвав вимоги США «грабіжницькими», а адміністрацію президента Трампа звинуватив у зраді духу червневого саміту.