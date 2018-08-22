​США: Суд присяжних визнав Пола Манафорта винним у 8 пунктах з 18

Журі присяжних у судовому процесі в Верджинії одноголосно визнало винним колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа і політтехнолога Віктора Януковича. Про це повідомляє Bloomgerg.

Присяжні вирішили доведеними п'ять звинувачень у податковому шахрайстві, два порушення банківського законодавства та одне про приховування закордонних рахунків.

По ще десяти звинуваченнями присяжні не змогли прийти до єдиної думки. Суддя відклав розгляд питання на 29 серпня 2018.

В агентстві зазначили, що дане рішення присяжних є ударом по президенту Дональду Трампу, проти якого спецпрокурор Роберт Мюллер веде розслідування. Ця справа стала першою, яку група Мюллера направила в суд.

Знаходженний під вартою Манафорт також є фігурантом ще одного процесу у Вашингтоні. Там він звинувачується у відмиванні грошей, перешкоді правосуддю та відмову в реєстрації іноземного агента.

Нагадаємо, посол України в США Валерій Чалий повідомив, що справа Манафорта не вплине на відносини України і США. Він додав, що Україна моніторить ситуацію в США на предмет згадок про Україну.