Стало відомо, про що говорили Путін і Меркель на переговорах

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели в суботу, 18 серпня переговори, на яких обговорювали в тому числі і конфлікт на Донбасі. Про це передає ТАРС з посиланням на інформацію прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Так, Пєсков заявив, що Путін і Меркель обговорювали ситуацію в Україні. Також вони говорили про мінські угоди, які почали "буксувати".

"В цілому обмінялися думками щодо ситуації на Україні. Висловили співчуття у зв'язку з тотальною пробуксовкою процесу по імплементації мінських домовленостей. Висловлювалася стурбованість у зв'язку з неясними перспективами продовження закону про особливий статус Донбасу, що є досить важливим елементом мінських домовленостей", - уточнив прес -секретар.

За його словами, Путін і Меркель також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України".

Відзначимо, що переговори Путіна і Меркель тривали три години.