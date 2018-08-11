З аеропорту Сіетла викрали літак
Співробітник авіакомпанії здійснив неавторизований виліт.
Співробітник авіакомпанії здійснив несанкціонований виліт літака з території аеропорту Сіетла. Про це повідомляється в твіттері повітряної гавані.
«Співробітник авіакомпанії здійснив неавторизований виліт з аеропорту Сіетла без пасажирів на борту», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що лайнер розбився в затоці Пьюджет. Аеропорт повернувся до нормального режиму роботи.
Раніше повідомлялося, що в аеропорту Стамбула в зоні вильоту зіткнулися два літаки. В результаті інциденту ніхто не постраждав, один з лайнерів отримав пошкодження.
Також раніше повідомлялося, що в аеропорту Нью-Йорка літак екстрено сів через задимлення.