З аеропорту Сіетла викрали літак

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Співробітник авіакомпанії здійснив несанкціонований виліт літака з території аеропорту Сіетла. Про це повідомляється в твіттері повітряної гавані.

«Співробітник авіакомпанії здійснив неавторизований виліт з аеропорту Сіетла без пасажирів на борту», ​​- йдеться в повідомленні.

Відзначається, що лайнер розбився в затоці Пьюджет. Аеропорт повернувся до нормального режиму роботи.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Стамбула в зоні вильоту зіткнулися два літаки. В результаті інциденту ніхто не постраждав, один з лайнерів отримав пошкодження.

Також раніше повідомлялося, що в аеропорту Нью-Йорка літак екстрено сів через задимлення.