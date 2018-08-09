США готові розірвати з Росією дипломатичні стосунки

​США можуть припинити дипломатичні відносини з Російською Федерацією на тлі введення нових санкцій. Про це заявило джерело в державному департаменті, пише The Washington Post.

Уточнюється, що після того, як США ввели нові санкції, на протязі трьох місяців Росія зобов'язана надати гарантії невикористання ядерного озброєння. Крім цього Москва повинна дати згоду на допуск міжнародних інспекторів.

Якщо ж цього не буде зроблено, то в силу вступить другий етап санкцій, який передбачає припинення дипломатичних відносин. Крім цього, передбачається зведення до мінімуму двосторонньої торгівлі та введення заборони на польоти російських авіакомпаній в США.

нові санкції будуть введені в зв'язку з отруєнням у Великобританії екс-співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки.