У США затримали чоловіка, який готував дітей для нападу на школи

Anne Arundel County Police/AACOPD/Twitter.com

У США заарештували 39-річного Сіраджа ібн Ваххаджа, який на саморобній «базі» тренував дітей для нападу на школи в стилі «Колумбайн», повідомляє Associated Press.

Відзначається, що в ході обшуків поліція виявила на «базі» 11 дітей, п'ятеро з яких навчалися стрільбі з гвинтівок. Відзначається, що діти були сильно виснажені.

У 1999 році в американській школі «Колумбайн» штату Колорадо стався напад двох учнів старших класів Еріка Харріса і Ділана Кліболд. Школярі стріляли в інших учнів і персонал школи зі стрілецької зброї, а також застосовували саморобні вибухові пристрої.

В результаті загинули 13 людей. Після інциденту нападники скоїли самогубство.