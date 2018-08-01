Польща - у 5-ці країн ЄС з найнижчим рівнем безробіття

Польща потрапила до п’ятірки країн ЄС з найнижчим рівнем безробіття. Згідно з даними європейського статистичного бюро Євростат, у червні безробіття у Польщі утримувалося на рівні 3,7 %, а це дає країні четверте місце у Спільноті.

У червні безробіття в Польщі впало на одну десяту відсоткового пункту порівняно із травневими даними, які опублікував Євростат. У Європейському Союзі кращими даними може похвалитися тільки Чехія – тут безробіття складає 2,4 %, а також Німеччина та Угорщина, де безробітних є трішки понад 3%. Дані Євростату дещо відрізняються від даних Головного статистичного управління, оскільки ці установи вимірюють рівень безробіття за різними методологіями. Так, згідно з даними ГСУ, рівень безробіття у Польщі складає 5,9%, інформує Польське радіо.

Найбільше людей без праці - у Греції (понад 20%) та Іспанії (понад 15%). Загальноєвропейський рівень безробіття – 6,9%, це дає найкращий результат за останні десять років.