В Бразилії розбився літак

Невеликий двомоторний літак розбився і загорівся в аеропорту Кампо-де-Марті в Сан-Паулу. Обидва пілоти застрягли в кабіні, пізніше один з них помер. Про це повідомляє бразильський портал EM.com. Відеозапис, знятий очевидцем, опублікована на YouTube.

Відзначається, що на борту літака знаходилися ще п'ять чоловік, але вони отримали незначні травми. Їх доставили в лікарні з травмами живота і голови.

Літак, за інформацією Національного авіаційного агентства Бразилії, мав всю необхідну інформацію і був справний. Про те, що стало причиною аварії, поки не відомо. Передбачається, що пілоти спробували здійснити аварійну посадку.