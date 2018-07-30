Трамп готовий до "шатдаун" уряду
Трамп погрожує призупинити роботу уряду.
Президент США Дональд Трамп може призупинити роботу федерального уряду, якщо Демократична партія не проголосує за законопроект про охорону кордонів.
Про це він повідомив в своєму мікроблозі Twitter.
"Я буду готовий до" шатдаун "уряду, якщо демократи не дадуть нам голосів за безпеку кордонів, що включає і Стіну! Необхідно позбутися лотереї, системи ловити і відпускати і, нарешті, перейти до системи імміграції на основі якості! Нам потрібні хороші люди , які приїжджають в нашу країну! ", - заявив президент США.
Нагадаємо, Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою через п'ять днів після інавгурації, але Конгрес досі не виділив необхідні гроші. У січні Сенат США не зміг узгодити новий бюджет, через що федеральні міністерства і відомства припинили роботу і в країні почався так званий "шатдаун". У разі "шатдаун" керівництво США змушене припиняти нормальну роботу, а багато категорій держслужбовців, включаючи деяких співробітників спецслужб і апарату Білого дому, відправляються у відпустку без збереження виплат.