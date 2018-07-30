Трамп готовий до "шатдаун" уряду

Президент США Дональд Трамп може призупинити роботу федерального уряду, якщо Демократична партія не проголосує за законопроект про охорону кордонів.

Про це він повідомив в своєму мікроблозі Twitter.

"Я буду готовий до" шатдаун "уряду, якщо демократи не дадуть нам голосів за безпеку кордонів, що включає і Стіну! Необхідно позбутися лотереї, системи ловити і відпускати і, нарешті, перейти до системи імміграції на основі якості! Нам потрібні хороші люди , які приїжджають в нашу країну! ", - заявив президент США.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою через п'ять днів після інавгурації, але Конгрес досі не виділив необхідні гроші. У січні Сенат США не зміг узгодити новий бюджет, через що федеральні міністерства і відомства припинили роботу і в країні почався так званий "шатдаун". У разі "шатдаун" керівництво США змушене припиняти нормальну роботу, а багато категорій держслужбовців, включаючи деяких співробітників спецслужб і апарату Білого дому, відправляються у відпустку без збереження виплат.