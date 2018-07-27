В Японії повісили всіх засуджених сектантів «Аум Сінрікьо»

Шестеро членів, що залишилися з екстремістської секти «Аум Сінрікьо» були страчені в Японії. Про це повідомило агентство Kyodo.

Засуджені до смерті були визнані винними за трьома епізодами - газова атака в токійському метро в 1995 році, ще один випадок застосування бойової отруйної речовини зарин в місті Мацумото (1994), а також у вбивстві сім'ї з трьох осіб, включаючи немовля, в 1989 році.

Ватажок секти Секо Асахара був страчений разом зі ще шістьма членами «Аум Сінрікьо» вранці 6 липня. Правозахисники заявили, що вважають теракт із застосуванням хімічної зброї огидним, «але страта ніколи не є відповіддю».

Теракт в токійському метро було здійснено 20 березня 1995 року. Тоді члени «Аум Сінрікьо» розпорошили в підземці токсичний газ зарин. В результаті загинули 13 людей, ще близько 5 тисяч пасажирів постраждали. В цілому за різні напади було засуджено майже 200 членів секти.

«Аум Сінрікьо» з'явилася в Японії в кінці 1980-х років. В основі ідеології секти лежить суміш індуїзму, буддизму та інших релігій, причому її члени проповідували швидке настання кінця світу.