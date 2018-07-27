Влада Греції озвучила можливу причину великих пожеж у країні

Міністр цивільної оборони Греції Нікос Тоскас розповів журналістам, що найбільш імовірною причиною великих лісових пожеж в країні виявилися підпали. При цьому мова йде про кримінальний характер цього діяння, підкреслив міністр.

- З урахуванням даних розслідування, у нас є серйозні підстави вважати, що мав місце кримінальний підпал. Багато вогнищ пожежі виникли в дуже короткий проміжок часу, - наводить слова міністра газета "Катімеріні".

Нагадаємо, жертвами великих лісових пожеж в Греції стали 74 людини. На згадку про жертви цієї трагедії в країні оголошено триденний національний траур.