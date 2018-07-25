У мячі, який Путін подарував Трампу, виявили чіп

Футбольний м'яч фірми adidas, якого Володимир Путін підніс своєму колезі зі США Дональду Трампу на спільній прес-конференції в Гельсінкі 16 липня, оснащений чіпом. Увагу на це звернуло агентство Bloomberg. Пристрій, вбудований у м'яч Telstar, підтримує технологію NFC (забезпечує можливість обміну даними на відстані близько 10 сантиметрів) і дозволяє отримати доступ до ексклюзивного контенту adidas - інформації про продукт, відеороликів за участю футболістів, змагань та інших матеріалів. Таким чином чіп використовується в маркетингових цілях. У adidas не стали коментувати питання про те, чи могла російська сторона зламати чіп. Про наявність уразливості безпеки у таких пристроях також нічого не відомо. Крім цього, не відомо, чи могли видалити або замінити чіп. Судячи з фотографій, Путін подарував Трампу м'яч з чорно-червоними плямами. Таке забарвлення має м'яч Telstar Мрія, який використовували в плей-офф чемпіонату світу з футболу в Росії. Відповідно до прес-релізу на сайті Міжнародної федерації футбольних асоціацій, «Мрія» дійсно оснащена NFC-чипом (як і Telstar 18 - інший офіційний м'яч ЧС-2018). Переданий Трампу м'яч, як і інші подарунки президентові США, був перевірений на безпеку, повідомляли в Білому домі.