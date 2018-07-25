У мячі, який Путін подарував Трампу, виявили чіп
Не відомо, чи могли видалити або замінити чіп.
Футбольний м'яч фірми adidas, якого Володимир Путін підніс своєму колезі зі США Дональду Трампу на спільній прес-конференції в Гельсінкі 16 липня, оснащений чіпом. Увагу на це звернуло агентство Bloomberg. Пристрій, вбудований у м'яч Telstar, підтримує технологію NFC (забезпечує можливість обміну даними на відстані близько 10 сантиметрів) і дозволяє отримати доступ до ексклюзивного контенту adidas - інформації про продукт, відеороликів за участю футболістів, змагань та інших матеріалів. Таким чином чіп використовується в маркетингових цілях. У adidas не стали коментувати питання про те, чи могла російська сторона зламати чіп. Про наявність уразливості безпеки у таких пристроях також нічого не відомо. Крім цього, не відомо, чи могли видалити або замінити чіп. Судячи з фотографій, Путін подарував Трампу м'яч з чорно-червоними плямами. Таке забарвлення має м'яч Telstar Мрія, який використовували в плей-офф чемпіонату світу з футболу в Росії. Відповідно до прес-релізу на сайті Міжнародної федерації футбольних асоціацій, «Мрія» дійсно оснащена NFC-чипом (як і Telstar 18 - інший офіційний м'яч ЧС-2018). Переданий Трампу м'яч, як і інші подарунки президентові США, був перевірений на безпеку, повідомляли в Білому домі.