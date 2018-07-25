На зустрічі "нормандської четвірки" поговорять про миротворчу місію ООН на Донбасі

Питання миротворчої місії ООН на Донбасі буде обговорюватися під час зустрічі політичних директорів МЗС країн "нормандської четвірки", яка відбудеться 26 липня в Берліні.

Про це спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"На цій зустрічі будуть говорити про те, як повинна виглядати миротворча місія ООН - це питання, яке вже давно чекає на відповідь. Росія запропонувала, щоб ООН надала охорону моніторинговій місії ОБСЄ, втім на думку США, Німеччини, Франції та в кінці кінців України, повинна бути справжня миротворча місія, щоб забезпечити безпеку (на Донбасі - ред.) на більш широкому рівні. Сподіваюся ми зможемо обговорити саме цей формат миротворчої місії ", - уточнив він.

Нагадаємо, введення миротворчої місії ООН на Донбас є неможливим без згоди Росії.