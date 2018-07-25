Звільнені з печери тайські діти подалися у буддійські послушники

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11 з 12 підлітків, врятованих із затопленої печери в Таїланді, були пострижені в буддійські послушники. Про це повідомляє телеканал Thai PBS.

Церемонія пройшла в монастирі Ват Пхра Тхат Дой Тунг в провінції Чіанграй. В ході неї дітям зголили волосся і вручили жовто-помаранчевий одяг і миски для збору милостині. Вони перейдуть в сан ченців 3 серпня. Їхній тренер, який просидів з дітьми весь час їх ув'язнення, став ченцем, оскільки був послушником ще в дитинстві.

12-а дитина - мусульманин, він був присутній на обряді як глядач.

Церемонія була присвячена королю, а також морському піхотинцю Саману Гунану, загиблому під час рятувальної операції.

Дитяча футбольна команда пішла в печеру після тренування 23 червня. Спочатку всередині було сухо, але незабаром пішов дощ, вхід затопило і завалило камінням. Всіх зниклих знайшли живими 3 липня, через десять днів після зникнення. Вони сиділи в одному з гротів, в чотирьох кілометрах від входу. Від свободи їх відділяло три затоплені ділянки.

Після звільнення дітей влада Таїланду вирішили зробити з печери туристичну визначну пам'ятку.