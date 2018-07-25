Греція в жалобі: понад 70 загиблих за добу

Більше 70 людей загинуло у вогні, дехто в обіймах рідних. Червоний хрест розповів про трагічну картину на пляжі, де 26 загиблих знайшли міцно прикутими один до одного. Пожежі охопили приморські курорти поблизу Афін. За 24 години було зафіксовано загалом 47 окремих пожеж. Пожежі перекинулися з лісової території поштовхом вітру у 80 км на годину, що було занадто швидко для людей, які на той момент були в оселях чи автівках. рятувальні служби встигли евакуювати до 715 осіб, повідомляє Голос Америки.